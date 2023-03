Georginio Wijnaldum przebywa w AS Romie na wypożyczeniu z Paris Saint-Germain. Giallorossi mogą wykupić Holendra za 8 milionów euro, choć woleliby go sprowadzić na zasadzie wolnego transferu.

PressFocus Na zdjęciu: Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum wrócił do gry po kontuzji

32-latek coraz lepiej wygląda w barwach AS Romy

Giallorossi nie chcą jednak płacić 8 mln euro za jego wykup

PSG pozbędzie się problemu? Roma chce pozyskać Wijnalduma za darmo

AS Roma po zakończeniu aktualnego sezonu może sprowadzić Georginio Wijnalduma na stałe za 8 mln euro. Giallorossi byliby zmuszeni do wykupienia środkowego pomocnika, gdyby 32-latek rozegrał połowę meczów, jednak już wiemy, że Holender nie zdoła wypełnić tego zapisu.

86-krotny reprezentant Oranje z powodu złamania kości piszczelowej pauzował przez kilka miesięcy i dopiero niedawno wrócił na boisko. Jego wypożyczenie z PSG do AS Romy jest ważne do 30 czerwca 2023 roku.

Widać, że były zawodnik Newcastle United oraz Liverpoolu powoli wraca do formy, ale włodarze Giallorossich nie chcą ryzykować i liczą, że przekonają Paris Saint-Germain do oddania swojego piłkarza na Stadio Olimpico za darmo. Nie wiadomo, jak na to zapatruje się francuski gigant.

Georginio Wijnaldum kompletnie nie sprawdził się na Parc des Princes i już po jednej kampanii przeniósł się na czasowy pobyt do Rzymu.