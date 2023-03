PressFocus Na zdjęciu: Edouard Mendy

Mendy opuści Stamford Bridge? Chelsea wysłucha propozycji

Zgodnie z najnowszymi informacjami “The Mirror”, Edouard Mendy podczas najbliższego letniego okienka transferowego może odejść z Chelsea. The Blues jeszcze kilka miesięcy temu chcieli związać się z 31-latkiem długoterminowym kontraktem, jednak obie strony poróżniły kwestie finansowe.

Następnie doświadczony bramkarz nabawił się kontuzji, a do składu The Blues wskoczył Kepa Arrizabalaga, który stoi między słupkami drużyny Niebieskich do dzisiaj. To sprawia, że włodarze londyńskiego klubu zastanawiają się nad sprzedażą Edouarda Mendy’ego.

Urodzony we Francji reprezentant Senegalu występuje w Chelsea od 2020 roku. Na Stamford Bridge trafił za 24 mln euro ze Stade Rennes. Mierzący 194 cm wzrostu golkiper był jednym z najlepszych bramkarzy na świecie w latach 2021-2022, kiedy to wygrał Ligę Mistrzów oraz Puchar Narodów Afryki.

Z The Blues łączeni są tacy golkiperzy jak David Raya, Jordan Pickford, Diogo Costa czy Andre Onana.