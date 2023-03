PressFocus Na zdjęciu: Folarin Balogun

Folarin Balogun zdobył 17 bramek w Ligue 1

Anglik obecnie gra dla Reims, ale jest wypożyczony z Arsenalu

Gdzie w przyszłym sezonie zagra rewelacyjny napastnik?

Arsenal czy “powrót” do Ligue 1? Gdzie zagra Balogun?

Folarin Balogun mimo młodego wieku aktualnie uchodzi za jedną z największych gwiazd Ligue 1. Nic dziwnego – Anglik w 27 meczach w koszulce Reims zdobył 17 bramek. W klasyfikacji strzelców tylko dwóch zawodników może pochwalić się lepszym dorobkiem – Jonathan David i Kylian Mbappe 19-krotnie umieścili piłkę w siatce. Znakomita dyspozycja 21-letniego snajpera i fakt, iż obecnie jest on wypożyczony z Arsenalu, który przewodzi stawce Premier Leagu, sprawia, że nadzwyczajnie wiele mówi się na temat tego, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie.

Balogun w rozmowie z Mattem Spiro odniósł się do swojej przyszłości. Co powiedział angielski napastnik?

– Zgodnie z umową, muszę wrócić do Arsenalu. Ponieważ wypożyczenie jest ważne tylko rok, taka zawsze była umowa. Ale nie chciałbym mówić, a właściwie nie jestem pewien, co się stanie w przyszłości. Wiele może się zdarzyć, wiele może się zmienić, a to zależy od rozmów, które przeprowadzimy między mną a klubem latem. Zobaczymy, co się stanie.

– Nie ma drzwi, które są zamknięte. Oczywiście miałem tu dobry rok i dla wielu ludzi ma sens, abym tu wrócił. Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Ale zdecydowanie radziłbym młodym graczom, aby tu przychodzili. To naprawdę, naprawdę trudna liga. Liga, która pomoże ci się poprawić. Masz okazję grać w szalonych klimatach. Jeśli jesteś gotowy na wyjście ze swojej strefy komfortu, radziłbym każdemu młodemu zawodnikowi przyjść tutaj.