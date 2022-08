Pressfocus Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Paweł Dawidowicz już zimą mógł opuścić Hellas. W transferze przeszkodziła kontuzja, ale temat zmiany pracodawcy wrócił. Polaka obserwują dwa kluby.

Jeszcze tego lata Paweł Dawidowicz może wyjechać z Serie A

Realny kierunek transferu to Premier League

Obrońca reprezentujący Hellas Werona znalazł się na celowniku dwóch beniaminków

Możliwa większa polska kolonia w Premier League

Paweł Dawidowicz z powodzeniem gra w Serie A. Występy Polaka we włoskiej elicie były na tyle dobre, że przebił się on do podstawowego składu reprezentacji za kadencji Paulo Sousy. 27-latek zapewne grałby też u Czesława Michniewicza, ale w grudniu minionego roku zerwał więzadło krzyżowe. Kontuzja uniemożliwiła Dawidowiczowi występy w kadrze, ale również transfer do czołowego klubu Serie A.

Polski stoper uporał się już z poważną kontuzją i wrócił do gry w Hellasie (po jednym meczu w Pucharze Włoch i Serie A). Niewykluczone jednak, że Dawidowicza nie będziemy już oglądać na Półwyspie Apenińskim, a w Premier League. Dwa zespoły z tej ligi są zainteresowane sprowadzeniem 27-latka.

Dawidowicza obserwują beniaminkowie, czyli Fulham i Bournemouth. Kluby te są zainteresowane sprowadzeniem polskiego stopera, chociaż jeszcze nie przeszły do konkretów. Jeżeli zdecydują się wykonać ruch, istnieje niemała szansa, że Hellas sprzeda Polaka, który w angielskiej elicie spotkałby kilku swoich rodaków. W Premier League występuję między innymi: Łukasz Fabiański, Jan Bednarek, czy Mateusz Klich.

