Reprezentant Holandii zmieni klub? W grze cztery zespoły

ANP / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries, Steven Bergwijn i Cody Gakpo

Drugi zagraniczny transfer w karierze Bergwijna?

Denzel Dumfries, Steven Bergwijn i Cody Gakpo na Euro 2024 zaliczył tylko dwa mecze. Holender zanotował po 45 minut w spotkaniach z Rumunią w 1/8 finału i Turcją w 1/4 finału. Oranje z turniejem pożegnali się w półfinale, kończąc swoją przygodę porażką z Anglią. W tym starciu 26-latek nie podniósł się z ławki rezerwowych.

Kapitan Ajaksu Amsterdam w przyszłym sezonie może po raz drugi w swojej karierze wyjechać w kraju. Mike Verweij zdradził, że napastnik ma szansę na przenosiny do Ligue 1, Premier League lub Saudi Pro League. W gronie zainteresowanych wymienia się Olympique Marsylię, West Ham i dwie drużyny z Arabii, których nazw nie ujawniono.

Ajaks wycenia Bergwijna na 25-30 milionów euro. 35-krotny reprezentant Holandii do tej pory poza swoją ojczyzną zaliczył zaledwie półtora sezonu. Od stycznia 2020 do czerwca 2022 roku występował w Tottenhamie, który sprowadził go z PSV za 30 mln. Z Londynu przeniósł się do Amsterdamu, a Die Godenzonen wyłożyli za niego nieco ponad 31 mln.