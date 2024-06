PA Images / Alamy Na zdjęciu: Adam Wharton

Adam Wharton przymierzany do Manchesteru City

Adam Wharton w ostatnim zimowym okienku transferowym za ponad 21 milionów euro przeszedł z Blackburn Rovers do Crystal Palace. Pozyskanie 20-letniego pomocnika okazało się strzałem w dziesiątkę włodarzy Orłów. Perspektywiczny zawodnik w drugiej części sezonu odegrał bowiem bardzo ważną rolę w zespole prowadzonym przez Olivera Glasnera. Doskonała postawa młodego piłkarza nie uszła uwadze gigantom Premier League.

Jak poinformował Dom Smith na łamach brytyjskiego dziennika “Evening Standard”, Adam Wharton znajduje się pod lupą Manchesteru City. The Citizens monitorują sytuację świeżo upieczonego reprezentanta Anglii w kontekście przyszłości. Obywatele tego lata najprawdopodobniej nie złożą oferty za utalentowanego pomocnika, ale w kolejnych oknach mogą podjąć próbę sprowadzenia wychowanka popularnych Wędrowców.

Adam Wharton w drugiej połowie minionej kampanii na boiskach Premier League rozegrał 16 meczów i zaliczył 3 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia zawodnika środka pola na 30 milionów euro. Kontrakt dwudziestolatka z Crystal Palace obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Co ważne, gwiazdka Orłów pojedzie na mistrzostwa Europy do Niemiec, podczas których jej wartość może wzrosnąć.