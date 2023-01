fot. PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Declan Rice szykuje się do hitowej przeprowadzki, która powinna sfinalizować się po sezonie. Reprezentant Anglii zdecydował się wybrać Arsenal, a kluczową rolę odegrała osoba Mikela Artety. Wcześniej faworytem w wyścigu o pomocnika była Chelsea.

Declan Rice latem zmieni klub

West Ham United liczy na zarobek w postaci ponad 100 milionów funtów

Anglik marzy o dołączeniu do Arsenalu

Arteta uwiódł reprezentanta Anglii

Declan Rice od lat jest łączony z przenosinami do czołowego klubu Premier League. 24-latek udowodnił, że jest w stanie prezentować stałą formę i być jednym z najlepszych pomocników w całej lidze, a także odgrywać istotną rolę w reprezentacji Anglii. Nie ma już wątpliwości, że drzemie w nim ogromny potencjał, dlatego ekipy ze szczytu tabeli są gotowe zapłacić za niego wielkie pieniądze.

Mówi się, że kwota transferu powinna przekroczyć nawet 100 milionów funtów. Do samej transakcji dojdzie po sezonie, gdyż West Ham United nie jest już w stanie zatrzymać go na dłużej. Niewiadomą stanowi jedynie to, kto zostanie nowym pracodawcą defensywnego pomocnika.

Do tej pory faworytem w wyścigu o Anglika była Chelsea, gdzie sam zainteresowany dorastał do seniorskiej piłki. W ekipie The Blues ma też kilku przyjaciół, dlatego ten ruch wydawał się dosyć logiczny. Niespodziewanie do walki włączył się także Arsenal, mający za sobą fantastyczne miesiące i stojący przed dużą szansą zdobycia mistrzowskiego tytułu. Kanonierzy wydają się także pewniakiem do gry w przyszłej edycji Ligi Mistrzów, czego nie można właśnie powiedzieć o Chelsea.

Jacob Steinberg informuje, że Rice skłania się ku propozycji Arsenalu, na co wpływa również obiecujący projekt. Kluczowa jest natomiast osoba Mikela Artety. Anglikowi imponuje sposób jego pracy z młodymi zawodnikami, którzy stale się rozwijają. Pod okiem Hiszpana swoją grę znacząco poprawili Martin Odegaard, Bukayo Saka czy Gabriel Martinelli.

