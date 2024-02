IMAGO / Emmefoto Na zdjęciu: Renato Sanches

Renato Sanches był łączony z Besiktasem

Turcy z powodu licznych kontuzji zrezygnowali z transferu

Pomocnik pozostanie w Romie do końca seoznu

Besiktas zrezygnował z transferu Renato Sanchesa

Renato Sanches jest obecnie wypożyczony do AS Romy. Giallorossi mają możliwość wykupu Portugalczyka za 11 mln euro. Stanie się to obowiązkiem, jeśli rozegra co najmniej 55 procent meczów w sezonie, ale biorąc pod uwagę szereg problemów ze zdrowiem, wydaje się to już mało prawdopodobne lub wręcz niemożliwe.

W ostatnich tygodniach mówiło się, że Renato Sanches może trafić do Beskitasu. Jednak tuż przed zamknięciem okienka transferowego Turcy zrezygnowali z tego ruchu. Klub jest zaniepokojony liczbą kontuzji Portugalczyka i ostatecznie zamknął negocjacje. Co więcej, również sam zawodnik nie był w pełni przekonany do takiej możliwości.

Renato Sanches rozegrał zaledwie dziewięć meczów w Romie w trwającej kampanii. Na boisku przebywał zaledwie 228 minut, ale w tym czasie zdobył jedną bramkę.

