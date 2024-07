Real rusza po gwiazdę Liverpoolu. Piłkarz zainteresowany transferem!

Real Madryt nie zamierza zwalniać tempa i szuka kolejnych wzmocnień. Królewscy chcą sprowadzić gwiazdę Liverpoolu, a Christian Falk twierdzi, że piłkarz jest zainteresowany przeprowadzką do La Liga.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Liverpool - Fulham

Real rozmawia z reprezentantem Anglii

Real Madryt dzisiaj zaprezentował nową gwiazdę, a już myśli o następnych transferach. Królewscy dopiero co “pokazali światu” Kyliana Mbappe, jednak nie chcą osiadać na laurach i planują kolejne spektakularne ruchy. Florentino Perez w dowodzonym przez siebie klubie widzi jedną z gwiazd Premier League.

Na Estadio Santiago Bernabeu miałby trafić Trent Alexander-Arnold. Boczny obrońca, który z powodzeniem może grać także jako kreatywny pomocnik, obecnie jest związany kontraktem z Liverpoolem. Jednak umowa reprezentanta Anglii z The Reds wygasa już w czerwcu 2025 roku. To oznacza, że w styczniu będzie on mógł rozmawiać z potencjalnym nowym pracodawcą.

Christian Falk przekonuje, że Real i Alexander-Arnold już od miesiąca prowadzą na temat transferu. Co ważniejsze, piłkarz jest zainteresowany przenosinami do La Liga. 25-latek jeszcze nie otrzymał od obecnego klubu propozycji przedłużenia współpracy, co chcą wykorzystać Królewscy.

W tej chwili trudno ocenić faktyczne szanse na taki ruch. Wprawdzie Trent Alexander-Arnold nie wyklucza gry w barwach Los Blancos, ale możemy być pewni, że Liverpool lada chwila przedstawi mu ofertę nowego kontraktu.