fot. PressFocus Na zdjęciu: Florentino Perez

Casemiro sfinalizował swoją zaskakującą przeprowadzkę do Manchesteru United. Real Madryt stracił kluczowego pomocnika, ale niekoniecznie dojdzie do transferu jego następcy. Prezydent klubu Florentino Perez oznajmił, że jest zadowolony z obecnej kadry.

Casemiro kilka dni temu został ogłoszony nowym zawodnikiem Manchesteru United

W spotkaniu z Celtą Vigo Brazylijczyka zastąpił Aurelien Tchouameni

Prezydent Florentino Perez jest zadowolony z obecnej kadry. Transfer nowego pomocnika wydaje się być mało prawdopodobny

Real Madryt zakończył już letnie okienko transferowe?

Florentino Perez przyznał niedawno, że Real Madryt nie kupi już tego lata żadnego piłkarza. Od tego czasu stało się wiele niespodziewanego, bowiem zespół na rzecz Manchesteru United opuścił Casemiro. Trudno wyobrażać sobie, żeby czołowy pomocnik nie został zastąpiony, zatem w mediach rozgorzały plotki na temat potencjalnych wzmocnień Królewskich.

W sobotę na pozycji Brazylijczyka wystąpił 22-letni Aurelien Tchouameni, który w lipcu trafił do Madrytu z AS Monaco. Kibice spodziewali się, że dostanie on więcej czasu na dotarcie się z nowym zespołem, jednak sytuacja zmusiła trenera Carlo Ancelottiego do wrzucenia go na głęboką wodę.

Tchouameni spisał się jednak należycie, a Real Madryt pokonał Celtę Vigo aż 4-1. Występ mistrza Hiszpanii uspokoił nieco głosy domagające się wzmocnień. Na chwilę przed rozpoczęciem spotkania o sytuacji kadrowej ponownie wypowiedział się prezydent Florentino Perez. Z jego słów wynika, że drużyna prezentuje odpowiednią głębie, a kolejny transfer do środka pola wcale nie jest pewny.

Czy jesteśmy zadowoleni z kadry po odejściu Casemiro? Do tego sezonu podchodzimy z wielkimi nadziejami. Uważamy, że mamy wielką drużynę i wspaniałego trenera. Mamy obsesję walki do końca. To dało nam wspaniałe wyniki w poprzednim sezonie i dlatego jesteśmy tak zadowoleni – zapewnił Perez.

Zobacz również: Carlo Ancelotti wychwala Lukę Modricia. “Jest nieśmiertelny”