Real Madryt zdecydował ws. zimowych transferów. Perez rusza po gwiazdę

Perez podjął decyzję, Real Madryt rusza po Laporte

Real Madryt bardzo rzadko włącza się do walki na rynku transferowym podczas zimowego okna. Florentino Perez słynie z transakcji przeprowadzanych w okresie letnim, gdy trwa przerwa między sezonami. Natomiast obecna sytuacja kadrowa zmusza prezydenta klubu do zmiany taktyki. Najnowsze doniesienia z Hiszpanii informują, że Królewscy w styczniu przeprowadzą transfer nowego obrońcy.

Według dziennika Marca zimą na Santiago Bernabeu ma trafić mistrz Europy z reprezentacją Hiszpanii podczas Euro 2024 – Aymeric Laporte. Były stoper Manchesteru City obecnie gra w Arabii Saudyjskiej, gdzie u boku Cristiano Ronaldo jest jedną z największych gwiazd Al-Nassr. Natomiast nie jest tajemnicą, że gra w Saudi Pro League nie odpowiada zawodnikowi, który otwarcie mówił o powrocie do ojczyzny.

30-latek przeniósł się na Półwysep Arabski latem 2023 roku za ok. 27,5 mln euro. Kontrakt, który wiążę go z Al-Nassr obowiązuje do czerwca 2026 roku. Na ten moment Laporte ma na swoim koncie 50 meczów w klubie, 6 bramek i jedną asystę.

W obecnym składzie Realu Madryt na pozycji środkowego obrońcy Carlo Ancelotti ma do dyspozycji tylko czterech zawodników. Z czego David Alaba od grudnia 2023 roku znajduje się na liście kontuzjowanych. Transfer nowego obrońcy zwiększy możliwość rotacji składem oraz podniesie jakość linii defensywnej w ekipie Los Blancos.