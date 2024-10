Real Madryt zainteresowany pozyskaniem nowego pomocnika

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Martin Zubimendi rozchwytywany przez gigantów

Zainteresowanie Realu Madryt defensywnym pomocnikiem, Martinem Zubimendim przybiera na sile. Coraz bardziej możliwe staje się odejście Aureliena Tchouameniego. W ostatnich tygodniach piłkarz Realu Sociedad wyróżniał się jakością na tle kolegów z zespołu.

Od momentu wywalczenia sobie miejsca w pierwszej drużynie Realu Sociedad, Zubimendi udowodnił, że jest kluczowym zawodnikiem w środku pola. Jego znakomite występy w ubiegłym sezonie zaowocowały udziałem na Euro 2024 z reprezentacją Hiszpanii. Co z kolei przyciągnęło uwagę kilku czołowych klubów.

Również Arsenal i Liverpool wykazali zainteresowanie podpisaniem hiszpańskiego pomocnika. Oba kluby zabiegały o pomocnika w minionym okienku transferowym, ale nie udało im się przekonać go do opuszczenia klubu. Kanonierzy postrzegają go jako przyszłego zastępcę Thomasa Parteya, a The Reds szukają nowego defensywnego pomocnika. Jednak Zubimendi wydaje się zdeterminowany, by występować w białych barwach.

Pomimo ofert z obu klubów Premier League, Hiszpan zdecydował się na razie pozostać w Realu Sociedad. Sytuacja może ulec zmianie za sprawą Realu Madryt, który analizuje opcje w środku pola w świetle potencjalnego odejścia Tchouaméniego. Mówi się także o ewentualnym odejściu Luki Modricia pod koniec sezonu. Zdaniem Królewskich Zubimendi mógłby idealnie tę lukę wypełnić.

