Real Madryt interesuje się Enzo Fernandezem. Chelsea jednak nie zamierza stać bezczynnie. The Blues chcą zaoferować nowy kontrakt Argentyńczykowi, który stałby się najlepiej opłacanym piłkarzem w drużynie - donosi "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Chelsea chce przekonać Enzo Fernandeza do pozostania

Real Madryt rozgrywa trudny sezon i już zaczął rozglądać się za wzmocnieniami. Od pewnego czasu z przeprowadzką na Estadio Santiago Bernabeu jest łączony Enzo Fernandez. Argentyńczyk miałby tym samym stać się następcą Toniego Kroosa. Transfer jednak będzie trudny do zrealizowania, ponieważ Argentyńczyk jest związany długoterminową umową z Chelsea.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości klubowej Enzo Fernandeza przekazuje „TEAMtalk”. Otóż Chelsea wcale nie chce pozbywać się swojej gwiazdy i zamierza zareagować na zainteresowanie Realu Madryt. Według wspomnianego źródła, The Blues chcą zaoferować Argentyńczykowi nowy kontrakt. Tym samym mistrz świata stałby się najlepiej opłacanym graczem w zespole.

Brytyjska prasa zaznacza, że Enzo Fernandez nie ma zamiaru spieszyć się z decyzją. Argentyńczyk na ten moment nie myśli o przeprowadzce do Realu Madryt. Chelsea zatem może wykorzystać całą sytuację i przekonać gracza do pozostania. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się klubowa przyszłość mistrza świata.

Enzo Fernandez w trwającej kampanii rozegrał aż 45 spotkań w koszulce Chelsea. Reprezentant Argentyny zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień. Pomocnik może również pochwalić się sześcioma asystami.