Chelsea chce przekonać Enzo Fernandeza do pozostania
Real Madryt rozgrywa trudny sezon i już zaczął rozglądać się za wzmocnieniami. Od pewnego czasu z przeprowadzką na Estadio Santiago Bernabeu jest łączony Enzo Fernandez. Argentyńczyk miałby tym samym stać się następcą Toniego Kroosa. Transfer jednak będzie trudny do zrealizowania, ponieważ Argentyńczyk jest związany długoterminową umową z Chelsea.
Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości klubowej Enzo Fernandeza przekazuje „TEAMtalk”. Otóż Chelsea wcale nie chce pozbywać się swojej gwiazdy i zamierza zareagować na zainteresowanie Realu Madryt. Według wspomnianego źródła, The Blues chcą zaoferować Argentyńczykowi nowy kontrakt. Tym samym mistrz świata stałby się najlepiej opłacanym graczem w zespole.
Brytyjska prasa zaznacza, że Enzo Fernandez nie ma zamiaru spieszyć się z decyzją. Argentyńczyk na ten moment nie myśli o przeprowadzce do Realu Madryt. Chelsea zatem może wykorzystać całą sytuację i przekonać gracza do pozostania. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się klubowa przyszłość mistrza świata.
Enzo Fernandez w trwającej kampanii rozegrał aż 45 spotkań w koszulce Chelsea. Reprezentant Argentyny zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień. Pomocnik może również pochwalić się sześcioma asystami.