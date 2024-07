Real Madryt z ofertą obrońcy od Jorge Mendesa, Perez zareagował

fot. Associated Press / LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Jorge Mendes i Florentino Perez

Jorge Mendes zaproponował Antonio Silvę sternikom Realu Madryt

Real Madryt przez długi czas mocno zabiegał o to, aby sfinalizować transfer z udziałem Leny’ego Yoro. Finalnie sternikom Królewskich plany skomplikował Manchester United. Klub z Premier League złożył lukratywną propozycję Francuzowi i ten według medialnych wieści przystał na te warunki. Defensa Centrala przekazała natomiast wieści, że klub z Madrytu otrzymał ofertę od jednego z agentów piłkarskich w sprawie defensora.

Źródło przekonuje, że Jorge Mendes podjął się wyzwania związanego z zaproponowaniem Realowi alternatywy dla Yoro. Znany menedżer piłkarski zaoferował Antonio Silvę gigantowi La Liga, o którym w ostatnich miesiącach było głośno. W każdym razie Real błyskawicznie przekazał, że nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem. Benfica oczekuje za zawodnika 100 milionów euro. Prezydent klubu Florentino Perez wprost miał jednak przekazać, że nie planuje inwestować takich pieniędzy w nowego środkowego defensora.

Mimo że Mendes próbował przekonać sterników Realu do swojego klienta, to wszystko wskazuje na to, że na dzisiaj piłkarz nie zasili ekipy z La Liga. Chociaż nowy obrońca wydaje się niezbędny w Realu. Tym bardziej że z klubem pożegnał się Nacho, który zdecydował się na kontynuowanie kariery w Al-Qadsiah.

Antonio Silva to 20-latek, mający kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku. Środkowy defensor ma już na swoim koncie 13 występów w reprezentacji Portugalii.

