Real Madryt wziął za cel gwiazdę Euro 2024. Na przeszkodzie stoi Juventus

Real Madryt dołączył do grona klubów, które są zainteresowane transferem Riccardo Calafioriego - informuje La Gazzetta dello Sport. Włoch to jedno z objawień Euro 2024.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Riccardo Calafiori

Riccardo Calafiori na radarze Realu Madryt

Wielkie turnieje mają to do siebie, że kreują nowe gwiazdy, które dzięki świetnej grze mogą liczyć na wielki transfer do czołowych klubów w Europie. Nie inaczej jest w przypadku Riccardo Calafioriego z Bologni. Choć obrońca już w poprzednim sezonie należał do najlepszych obrońców Serie A, to Euro 2024 tylko udowodniło, że lada moment 22-latek może zmienić barwy klubowe.

W gronie chętnych na pozyskanie młodego zawodnika najczęściej wymieniało się Juventus. Realną opcją na przyszłość reprezentanta Włoch jest także pozostanie w Rossoblu i gra w Lidze Mistrzów, co z pewnością może jeszcze bardziej podnieść jego cenę. Jednak w ostatnich dniach we włoskiej prasie pojawiły się nowe wieści. La Gazzetta dello Sport poinformowała, że Calafiori trafił na radar Realu Madryt. Póki co są to tylko medialne doniesienia, ale nie można wykluczyć, że skauci Królewskich uważnie obserwują poczynania piłkarza na niemieckich boiskach.

Calafiori w poprzednim sezonie dołączył do Bologni za 4 mln euro z Basel. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zagrał 33 mecze, w których zdobył 2 bramki i zanotował 5 asyst. Portal Transfermarkt oszacował wartość rynkową obrońcy na 30 mln euro.

W trakcie Euro 2024 reprezentacja Włoch wywalczyła awans do 1/8 finału. 22-latek wystąpił we wszystkich trzech meczach w grupie, lecz ominie go spotkanie ze Szwajcarią w fazie pucharowej. Calafiori w tym starciu będzie pauzował za nadmiar żółtych kartek.