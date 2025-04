Real Madryt wytypował wielki cel na lato. Nie jest nim Alexander-Arnold

Andrew Orchard / Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold i Florentino Perez

Real Madryt chce zastąpić Ancelottiego. To priorytet na lato

Real Madryt jest gotowy podjąć kilka ważnych kroków, aby przygotować zespół na sezon 2025/2026. W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o transferze Trenta Alexandra-Arnolda i wydawało się, że to jest główny cel na letnie okno. Niemniej jednak najnowsze doniesienia mówią o zupełnie innym celu Florentino Pereza.

Gwiazdor Liverpoolu oczywiście jest blisko przenosin do Realu Madryt, ale obecnie priorytetowo klub traktuje zatrudnienie nowego trenera. To wszystko ze względu na to, że pod wodzą Carlo Ancelottiego zespół Los Blancos jest bardzo niestabilny. Florentino Perez był szczególnie niezadowolony po bolesnych porażkach z FC Barceloną i Arsenalem. Prawdopodobnie te spotkania zaważyły na decyzji.

Fabrizio Romano poinformował, że Real Madryt skupia się na sprowadzeniu Xabiego Alonso. Hiszpan ma za sobą świetny okres w Bayerze Leverkusen i wydaje się gotowy do poprowadzenia znacznie poważniejszego projektu. Szkoleniowiec ma kontrakt z Aptekarzami do 2026 roku, ale według niektórych przesłanek znajduje się w nim klauzula umożliwiająca odejście właśnie do madryckiego klubu.