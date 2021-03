Real Madryt powoli przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Spekulacji dotyczących piłkarzy w kontekście transferu do hiszpańskiego klubu nie brakuje. Na początku roku dużo mówiło się o przeprowadzce Davida Alaby do Królewskich. Najnowsze doniesienia wskazują natomiast, że głównym celem hiszpańskiej ekipy na lato jest Erling Haaland.

Real celuje w transfer reprezentanta Norwegii

Real Madryt w tym sezonie rozczarowuje. Następstwem takiego stanu rzeczy jest to, że stołeczna drużyna plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli La Liga. Do lidera rozgrywek Atletico Madryt piłkarze Królewskich tracą aktualne pięć oczek.

Coraz częściej spekuluje się, że po zakończeniu sezonu do Realu trafi jeden z zawodników, który nazywany jest gwiazdą nowych czasów. Chociaż wiadomo, że sytuacja pandemiczna odcisnęła piętno na finansach klubu. Niewykluczone jednak, że pozyskanie piłkarza z topu może być receptą na to, aby zespół mógł wrócić na szczyt.

Głównymi celami madryckiego klubu od kilku miesięcy wydają się Kylian Mbappe i Erling Haaland. Na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że temat Francuza będzie musiał zostać odroczony w czasie. Tym samym w trakcie najbliższej sesji transferowej uwaga sterników Los Blancos ma się skupić na ściągnięciu do klubu napastnika aktualnych wicemistrzów Bundesligi.

Maszyna do zdobywania bramek

Informacje na temat ewentualnego transferu Haalanda do Realu pojawiły się na łamach Cadena Ser. Zdaniem dziennikarzy tego medium władze klubu podjęły już decyzję, że chcą ściągnąć zawodnika do siebie latem. Wierząc informacjom dziennikarzy, to za takim ruchem ma być nie tylko norweski napastnik, ale także jego ojciec, który odpowiada za to, jak ma być pokierowana kariera Erlinga Haaland.

W tym sezonie były piłkarz FC Salzburg wystąpił w 27 spotkaniach, w których strzelił 27 goli. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 110 milionów.