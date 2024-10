fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni i Vinicius Junior

Real gotowy na sprzedaż Tchouameniego

Real Madryt od początku sezonu 2024/2025 radzi sobie poniżej oczekiwań. Porażka z Barceloną na Santiago Bernabeu uwidoczniła wiele problemów, z jakimi mierzą się Królewscy. Władze klubu nie chcą podejmować pochopnych decyzji, ale pracują nad znalezieniem skutecznych rozwiązań. Posadę póki co utrzymuje Carlo Ancelotti. Niewykluczone natomiast, że dojdzie do zmian kadrowych.

Odejście Toniego Kroosa okazało się dla Realu bardzo bolesne. Środek pola nie funkcjonuje odpowiednio, a coraz więcej uwagi przykuwa rozczarowująca dyspozycja Aureliena Tchouameniego. Eksperci uznają go za najsłabsze ogniwo całej drużyny. Francuz był szykowany do roli docelowego następcy Casemiro, lecz ma problemy z potwierdzeniem swoich wysokich umiejętności.

Ancelotti w dalszym ciągu ufa Tchouameniemu, ale cierpliwość w Madrycie powoli się wyczerpuje. “Relevo” donosi, że Real wysłucha ofert za Tchouameniego, a sprzedaż nie jest wykluczona. Do ewentualnego rozstania miałoby dojść latem, gdyż w trakcie sezonu Królewscy nie chcą się osłabiać.

Działacze Realu uważają, że znacznie większy potencjał od Tchouameniego wykazuje Eduardo Camavinga i to on powinien grać kosztem swojego rodaka. Marzeniem mistrza Hiszpanii jest za to sprowadzenie Rodriego, który w poniedziałek sięgnął po Złota Piłkę. Szanse na to są jednak niewielkie z uwagi na jego status w Manchesterze City.