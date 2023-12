Real Madryt określił cele. Zaskakujące słowa ws. Kyliana Mbappe

Real Madryt zorganizował świąteczne spotkanie z mediami. Był na nim obecny Manu Sainz, dziennikarz AS, który przekazał nowe informacje ws. Kyliana Mbappe.

Źródło: El Chiringuito / AS / RealMadryt.pl

Kylian Mbappe nie rozgrzewa Realu Madryt

W czwartek (14 grudnia) na Santiago Bernabeu zostało zorganizowane świąteczne spotkanie mediów z władzami Realu Madryt. Jednym z uczestników był Manu Sainz z gazety AS. Dziennikarz po wydarzeniu pojawił się na antenie El Chiringuito i zdradził najnowsze informacje ws. Kyliana Mbappe. Powiedział także, jakie priorytety mają Królewscy.

– Było czuć pewien chłód. Chłód w temacie Mbappé. Mówili nam: cóż, poczekamy i zobaczymy. Ale czułeś ten chłód – powiedział Sainz cytowany przez serwis RealMadryt.pl.

– Nikt absolutnie nie wykluczył transferu Mbappé, ale powiedzmy tak: wcześniej Real ślinił się do Mbappé, ale teraz tak już nie jest, bo on jest jednym z wielu. Teraz są też Bellingham i Vinícius – wyznał.

– Drugie główne nazwisko to Ancelotti. Sygnał jest taki, że w klubie wierzą, iż Ancelotti zostanie w Realu Madryt. Do tego rozmawialiśmy o Bellinghamie. Wszyscy w Realu są zakochani w Bellinghamie. Zarząd jest w nim zakochany i dla nich to bombowy piłkarz. Był także temat Miguela Gutiérreza, który ma wrócić. Duże nadzieje wiąże się również z Endrickiem – podsumował.

