Real Madryt może stracić zawodnika. Nie będzie robił problemów z transferem

Andrij Łunin może opuścić Real Madryt

Andrij Łunin dołączył do Realu Madryt w 2018 roku z Zorii Ługańsk. Następnie bramkarz był wypożyczany m.in. do Realu Valladolid i Realu Oviedo. We wrześniu związał się z hiszpańskim gigantem do 2030 roku. Okazuje się, że przyszłość reprezentanta Ukrainy wciąż pozostaje niepewna.

25-latek przez większą część ubiegłego sezonu był podstawowym bramkarzem Królewskich po kontuzji Thibauta Courtois. Belg zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i pauzował przez kilka miesięcy.

Powrót do zdrowia Courtoisa sprawił jednak, że Łunin stracił miejsce w składzie Carlo Ancelottiego, co tylko nasiliło spekulacje dotyczące jego przyszłości na Santiago Bernabeu. Przypomnijmy, że odrzucił latem ubiegłego roku wiele ofert, żeby kontynuować grę w stolicy Hiszpanii.

Okazuje się, że Łunin nie powinien mieć trudności ze znalezieniem nowego pracodawcy, jeśli zdecyduje się na odejście. Real Madryt nie będzie stawiał przeszkód w jego odejściu, o ile otrzyma satysfakcjonującą ofertę. Na ten moment nie ma żadnych konkretów. W bieżącym sezonie ukraiński bramkarz rozegrał siedem meczów na wszystkich frontach.