Xabi Alonso nie tylko na radarze giganta La Liga. Real ma rywala

Real Madryt jest jednym z faworytów do zatrudnienia czołowego trenera z Bundesligi. Okazuje się jednak, że może mieć poważnego rywala. Wieści w sprawie przekazał The Athletic.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso także na celowniku Manchesteru City

Real Madryt na dzisiaj darzy zaufaniem Carlo Ancelottiego na stanowisku trenera. Włoch ma kontrakt ważny z Królewskimi do końca czerwca 2026 roku. W każdym razie nie brakuje doniesień, gdy era doświadczonego szkoleniowca w hiszpańskiej ekipie dobiegnie końca, to będzie miał go zastąpić Xabi Alonso. The Athletic podał, że nie tylko gigant La Liga chce mieć włoskiego trenera u siebie.

Źródło twierdzi, że aktualny szkoleniowiec Bayeru Leverkusen jest też bardzo ceniony przez sterników Manchesteru City. Menedżerem aktualnego mistrza Premier League jest Josep Guardiola. Hiszpan ma jednak umowę z klubem z Etihad Stadium do końca czerwca 2025 roku. W związku z tym nie może dziwić, że działacze The Citizens rozglądają się z alternatywnymi rozwiązaniami, gdyby finalnie Guardiola nie zdecydował się na podpisanie nowej umowy.

Xabi Alonso w powszechnej opinii uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących trenerów, o niezwykłych zdolnościach taktycznych. Już sprawił, że Aptekarze pod jego wodza wygrali mistrzostwo Bundesligi. Bayer pod wodzą Hiszpana wygrał też Puchar Niemiec i dotarł do finału Ligi Europy, gdzie finalnie uległ Atalancie (0:3).

42-letni trener prowadzi ekipę z Leverkusen od października 2022 roku. Jak na razie w 100 spotkaniach zaliczył 67 zwycięstw, 21 remisów i 12 porażek.

