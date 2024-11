Real Madryt i Barcelona powalczą o wielki talent. To przyszła gwiazda

Saba Kharebashvili to 16-letni lewy obrońca z Gruzji, który ma być przyszłą gwiazdą europejskiego futbolu. Według dziennika AS transfer nastolatka rozważa Real Madryt i FC Barcelona.

Źródło: AS

Źródło: AS

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Saba Kharebashvili na liście życzeń Realu i Barcelony

Real Madryt w najbliższych miesiącach może stoczyć zaciętą walkę z FC Barceloną na rynku transferowym. Jak się okazuje, oba hiszpańskie kluby zainteresowały się sprowadzeniem tego samego zawodnika. Co ciekawe, chodzi o zaledwie 16-letniego piłkarza z Gruzji.

Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

Według informacji dziennika AS zarówno Real, jak i Barcelona umieścili na liście życzeń Sabę Kharebashviliego. Reprezentant Gruzji do lat 17 to niezwykle utalentowany piłkarz, który może grać na trzech pozycjach. Nominalnie występuje jako lewy obrońca, lecz bardzo dobrze radzi sobie również na prawej stronie oraz jako defensywny pomocnik. W mediach określany jest jako przyszła gwiazda futbolu.

Saba Kharebashvili mimo zaledwie 16 lat już teraz jest podstawowym zawodnikiem Dinamo Tbilisi. W bieżącym sezonie, który jest jego debiutancką kampanią w seniorskim futbolu, uzbierał już 26 spotkań. W lipcu bieżącego roku przeszedł do historii, bowiem zadebiutował w Lidze Konferencji w wieku 15 lat i 10 miesięcy. Tym samym stał się najmłodszym piłkarzem, który rozegrał mecz w europejskich pucharach.

W Madrycie i Barcelonie wierzą, że Kharebashvili podąży drogą największych gwiazd w Gruzji jak m.in. Chwicza Kwaracchelia czy Giorgi Mamardaszwili. Na tę chwilę młody piłkarz wyceniany jest przez portal Transfermarkt na 300 tysięcy euro.