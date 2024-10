fot. Associated Press / ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Dani Carvajal

Trent Alexander-Arnold głównym celem dla Realu Madryt

Real Madryt odniósł pyrrusowe zwycięstwo nad Villarreal w sobotni wieczór. Do wygranej poprowadzili Królewskich tacy gracze jak Fede Valverde i Vinicius Junior. Niemniej z powodu kontuzji zawodów nie ukończył Dani Carvajal. Tymczasem nie milkną spekulacje, dotyczące poszukiwania następcy Hiszpana przez władze Los Blancos.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Fichajes.,net daje do zrozumienia, że władze giganta La Liga aktywnie pracują nad znalezieniem następcy Daniego Carvajala. Głównym kandydatem wydaje się Trent Alexander-Arnold. Za tą kandydaturą przemawiają nie tylko umiejętności piłkarskie i wszechstronność zawodnika, ale też fakt, że Anglik ma kontrakt ważny z Liverpoolem tylko do końca sezonu. To otwiera władzom Królewskich pozyskanie zawodnika w styczniu i to za rozsądną kwotę.

Klub z Madrytu byłby skłonny wyłożyć za zawodnika mniej więcej 10-12 milionów. Liverpool, mając na względzie to, że latem 2025 roku może pożegnać zawodnika, bo wygasa mu kontrakt, byłby gotowy zaakceptować propozycję przedstawiciela ligi hiszpańskiej.

Alexander-Arnold to wychowanek ekipy z Anfield Road, który do pierwszej drużyny Liverpoolu trafił w lipcu 2016 roku. W tym sezonie zawodnik wystąpił jak na razie w dziewięciu spotkaniach, notując w nich dwie asysty.

Czytaj więcej: Real Madryt ma trzy opcje do zastąpienia Daniego Carvajala