Real Madryt chce przyśpieszyć transfer. Młoda gwiazda może trafić do Królewskich już w styczniu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt chce pozyskać Vitora Reisa już w styczniu

Real Madryt zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi spowodowanymi kontuzjami. Kontuzje Daniego Carvajala i Edera Militao, a także absencja Lucasa Vázqueza z powodu problemów mięśniowych oraz niepewność co do stanu zdrowia Davida Alaby sprawia, że ich obrona znajduje się w krytycznym stanie. To skłoniło klub do rozważenia przyspieszenia transferu pierwotnie planowanego na lato.

Dyrekcja sportowa rozważa wzmocnienia w zimowym okienku transferowym, a jednym z ich celów jest Vitor Reis.

Młody brazylijski obrońca mający zaledwie 18 lat jest jednym z największych talentów Palmeiras. Reis zwrócił uwagę Realu Madryt szczególnie dzięki swojej wszechstronności.

Poza swoją nominalną pozycją jako środkowy obrońca, może grać również jako prawy obrońca. Jest to pozycja szczególnie wymagająca wzmocnienia w drużynie prowadzonej przez Carlo Ancelottiego.

Klub zwraca uwagę nie tylko na umiejętności fizyczne i techniczne, ale także na osobowość i dojrzałość, które pozwalają sprostać mu stawianym przed nim wyzwaniom mimo młodego wieku.

Choć Real Madryt nie wyklucza wstrzymania się z transferami do lata, obecna sytuacja może zmusić klub do działania już w styczniu.

Ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta, ale Reis już teraz znajduje się w gronie faworytów do wzmocnienia defensywy Los Blancos. Przyszły miesiąc okaże się kluczowy dla określenia przyszłości młodego Brazylijczyka. Jego kontrakt jest ważny do 2028 roku.

Czytaj dalej: Endrick może odejść z Realu Madryt. Chętnych jest kilka zespołów