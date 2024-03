Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Mbappe

Real pozyska po sezonie Mbappe

Nie wiadomo co z prezentacją Francuza

Problemem jest napięty terminarz

Real poczeka z prezentacją Mbappe

Przesądzone jest to, że Kylian Mbappe przeniesie się po sezonie do Realu Madryt. Porozumienie w tej sprawie zawarte zostało już kilka tygodni temu. Fani Królewskich będą musieli jednak uzbroić się w cierpliwość, bo oficjalna prezentacja piłkarza na Santiago Bernabeu to na razie odległa przyszłość.

Powodem jest niezwykle napięty terminarz. Po zakończeniu sezonu Mbappe udaje się rzecz jasna do Niemiec na Euro 2024, gdzie powalczy o końcowy triumf w reprezentacją Francji. Wiele wskazuje na to, że Les Bleus pozostaną w grze do samego końca, czyli do niemal połowy lipca.

Królewscy nie planują podobno tego, by prezentować Mbappe pod koniec obecnego sezonu. Wszystko z uwagi na fakt, że klub może grać w samym finale Ligi Mistrzów, gdzie rywalem mogłoby być właśnie PSG. Tymczasem decydujący mecz tych rozgrywek zaplanowano na 1 czerwca.

Wcześniej spekulowano, że Real mógłby poprosić selekcjonera Didiera Deschampsa, by ten puścił Mbappe na jeden dzień ze zgrupowania reprezentacji do Madrytu, ale ten scenariusz nie jest już brany pod uwagę. Dziennik AS spekuluje, że Mbappe zostanie zaprezentowany dopiero na początku sierpnia, gdy Real wróci z okresu przygotowawczego z USA. Do całej ceremonii miałoby dojść tuż przed startem La Liga. Rozgrywki te ruszą 17 sierpnia.