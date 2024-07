Real Madryt czeka na decyzję Łunina, ale następca już wybrany

PressFocus Na zdjęciu: Andrij Łunin

Jeśli Łunin odejdzie, Real ponownie sprowadzi Kepę

Andrij Łunin jest związany kontraktem z Realem Madryt do 2025 roku. Pomimo oferty przedłużenia, niechętnie podchodzi do propozycja bycia rezerwowym bramkarzem dla Thibauta Courtoisa. Ukrainiec miał udany sezon 2023/24 i uważa, że udowodnił swoje umiejętności na tyle, by być pierwszym wyborem. Po finale Ligi Mistrzów spekulowano, że Łunin będzie szukał nowego klubu na następny sezon. Mimo to, w Realu Madryt sytuacja bramkarska jest postrzegana jako stabilna.

W przypadku odejścia Łunina, Real Madryt będzie musiał znaleźć nowego bramkarza. Tu pojawia się Kepa Arrizabalaga. Chelsea nie planuje zatrzymać Kepy, co ułatwia potencjalny transfer. Jednak sytuację komplikuje wysoka opłata transferowa wynosząca 25 milionów euro, na którą Real Madryt nie chce się zgodzić. Hiszpan czeka na decyzję Lunina i wstrzymuje się z innymi ofertami, mając nadzieję na ponowne dołączenie do Realu Madryt. Jego głównym celem jest gra na Bernabeu, co powoduje, że jest gotów czekać na rozwój sytuacji.

Wszystko zależy jednak od wyboru Lunina. Real Madryt jest zadowolony z obecnej sytuacji, ale chęć Lunina do bycia pierwszym bramkarzem powoduje komplikacje. Jeśli zdecyduje się odejść, Real Madryt będzie musiał znaleźć nowego rezerwowego, a Kepa jest silnym kandydatem, choć wysoka opłata transferowa pozostaje przeszkodą.

