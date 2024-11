Real i Manchester United obejdą się smakiem? Możliwy zaskakujący zwrot

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Ruben Amorim

Real i United bez szans na pozyskanie Daviesa?

Czy w lecie Alphonso Davies zmieni klub? Kontrakt reprezentanta Kanady wygasa wraz z końcem sezonu. To sprawia, że już w styczniu będzie on mógł negocjować warunki zatrudnienia z nowym pracodawcą, który w ten sposób pozyska go na zasadzie wolnego transferu. Obrońca jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników w czołowych ligach Europy.

Real Madryt i Manchester United – to dwa zespoły, które wyrażają poważne zainteresowanie 24-latkiem. Królewscy negocjują jego pozyskanie już od dłuższego czasu, ale sam zawodnik do tej pory nie był przekonany do opuszczenia Monachium. Na przeszkodzie stały też warunki, jakie stawiał Bayern. Bawarczycy nie zamierzali oddawać jednej ze swoich gwiazd za bezcen.

Okazuje się, że Davies wcale nie musi trafić ani do Realu, ani do Man United. Maximilian Koch twierdzi, że Kanadyjczyk wcale nie odrzucił możliwości pozostania na Allianz Arena. Były zawodnik Vancouver Whitecaps może podpisać nową umowę i tym samym szanse na transfer upadną. Królewscy są świadomi takiego scenariusza i już przygotowali alternatywę dla defensora z Monachium. Tym piłkarzem jest Miguel Gutierrez z Girony – donosi dziennik “AS”.