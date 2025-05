Real i Alexander-Arnold mają problem. Liverpool nie chce ułatwiać

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Real i Alexander-Arnold kontra Liverpool

Trent Alexander-Arnold oficjalnie ogłosił, że po zakończeniu sezonu opuści Liverpool. Obrońca oczywiście nie ogłosił nazwy swojego nowego klubu, ale nikt nie ma wątpliwości, że będzie nim Real Madryt. Obecna umowa Anglika obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Jej długość rodzi pewne problemy.

Królewscy liczą na to, że 26-latek będzie dostępny do dyspozycji trenera już podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Turniej organizowany w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się już 1 czerwca, a więc jeszcze w trakcie trwania sezonu i tym samym kontraktu wychowanka The Reds z macierzystym klubem.

Zobacz WIDEO: Boniek: łatwo jest wydawać cudze pieniądze

Real próbuje przekonać Liverpool do przedterminowego rozwiązania porozumienia z Alexandrem-Arnoldem. Jednak mistrzowie Anglii nie są zbyt chętni do rozmów – jeżeli Los Blancos nie zdołają przekonać ekipy z Merseyside do zmiany nastawienia, piłkarz dołączy do nowej drużyny dopiero 1 lipca. Ben Jacobs informuje, że madrytczycy oferują The Reds blisko 600 tysięcy euro, ale Liverpool na razie odmawia.