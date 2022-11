PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Eden Hazard w tym sezonie rozgrywa głównie ogony spotkań. Real Madryt ma nadzieję, że reprezentant Belgii odejdzie zimą, nawet, jeśli konieczne do tego będzie rozwiązanie kontraktu.

Eden Hazard trafił do Realu Madryt w 2019 roku za 115 milionów euro

Reprezentant Belgii okazał się jednak wielkim rozczarowaniem

Królewscy liczą, że 31-latek zdecyduje się odejść z klubu już zimą

Hazard spadł niżej od Mariano. Real chce, by odszedł

Eden Hazard najprawdopodobniej nie zdoła odwrócić swojej sytuacji. Przypomnijmy, że reprezentant Belgii trafił do Realu Madryt w 2019 roku jako najlepszy zawodnik Premier League. Kosztował rekordowe 115 milionów euro, ale Królewscy uważali, że ta inwestycja szybko się zwróci. Klub od tamtego czasu święcił znaczne triumfy, ale 31-latek nie miał w nich większego wkładu.

Przed bieżącym sezonem Hazard zapowiadał, że kibice zobaczą jego najlepszą wersję. Zdawał sobie sprawę, że choć Los Blancos sięgnęli po podwójną koronę, nie może w pełni cieszyć się z tych sukcesów. Niestety, okazało się, że były to tylko puste słowa. Powiedzieć, że skrzydłowy jest dla Carlo Ancelottiego zaledwie rezerwowym, to spore niedopowiedzenie. Belg spadł w hierarchii nawet za Mariano Diaza, z którego włoski szkoleniowiec korzysta w momentach największych problemów z absencjami. Jego jedynym dobrym momentem było wejście z ławki przeciwko Celticowi. W tym meczu 31-latek zanotował gola i asystę.

Ten występ okazał się jedną jaskółką, która nie przyniosła wiosny. Przy licznych kontuzjach Karima Benzemy Hazard z rzadka podnosił się nawet z ławki rezerwowych. Marca przekonuje, że Królewscy chcieliby usunąć swego zawodnika z listy płac już zimą. Liczą, że zaprezentuje się z dobrej strony na Mistrzostwach Świata w Katarze. Wciąż jest bowiem ważną postacią reprezentacji Belgii. Los Blancos są nawet skłonni do rozwiązania kontraktu ze swym podopiecznym, by pozwolić mu odejść za darmo. Umowa skrzydłowego z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.

Hazard wystąpił w tym sezonie w sześciu meczach Realu Madryt. Jego jedyny dorobek obejmuje wspomniane gola i asystę w spotkaniu z Celtikiem.

