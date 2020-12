RB Lipsk wygrał wyścig po węgierski talent

Uważany za najbardziej utalentowanego zawodnika na Węgrzech, Dominik Szoboszlai w styczniu zostanie zawodnikiem RB Lipsk. Jak informuje Sky Germany, rozmowy między niemieckim klub i Red Bull Salzburg, w którym aktualnie występuje zawodnik, są na ostatniej prostej.

20-letni Szoboszlai od dłuższego czasu jest łączony z opuszczeniem Salzburga i przenosinami do silniejszej ligi. W ostatnich miesiącach najczęściej mówiło się o jego możliwym transferze do włoskiego Milanu, o piłkarza mieli pytać także przedstawiciele Arsenalu, Realu Madryt i Bayernu Monachium.

Szoboszlai wybrał Lipsk

Aktualnie piłkarzowi jest jednak najbliżej do gry w niemieckiej Bundeslidze. Nowym zespołem reprezentanta Węgier ma zostać RB Lipsk. W tym tygodniu doszło do bezpośrednich rozmów przedstawicieli obu klubów. Do Lipska w tym celu zawitał dyrektor sportowy Red Bull Salzburg Christian Freund. Negocjacje przebiegły bardzo dobrze i do ustalenia pozostały ostatnie szczegóły. Według informacji Sky Germany, oba kluby sfinalizowanie transferu chcą ogłosić jeszcze przed świętami.

Na razie kwota ewentualnego transferu nie jest znana. W obecnym kontrakcie piłkarza z austriackim klubem znajduje się natomiast klauzula z kwotą odstępnego w wysokości 25 milionów euro.

Dla Szoboszlaia przenosiny do RB Lipsk wydają się logicznym krokiem w dalszym rozwoju. W zespole prowadzonym przez Juliana Nagelsmanna będzie miał również okazję do występów wiosną w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

20-latek piłkarską karierę rozpoczynał w ojczyźnie, ale w 2017 roku przeniósł się do Austrii. Od tamtej pory rozegrał w barwach Red Bull Sazlburg 80 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 25 bramek i dokładając do tego 33 asysty.