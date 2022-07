Pressfocus Na zdjęciu: Raphinha

W piątek miała miejsce prezentacja nowego zawodnika FC Barcelona – Raphinhy. Brazylijczyk zapewnił, że fani na Camp Nou mogą z jego strony oczekiwań waleczności i zaangażowania.

Raphinha podpisał z Dumą Katalonii kontrakt do 30 czerwca 2027

Brazylijczyk podkreślił, że transfer do Barcelony to spełnienie jego dziecięcych marzeń

Nowy nabytek wierzy w swój piłkarski rozwój oraz sukcesy Blaugrany

Raphinha oficjalnie zaprezentowany

Raphinha podpisał z FC Barcelona pięcioletni kontrakt, a Leeds United za swojego asa otrzymało prawie 60 mln euro. Choć o brazylijskiego skrzydłowego starały się również kluby angielskie, na czele z Arsenal FC czy Chelsea FC, to jednak 25-latek, gdy tylko dowiedział się o ofercie ze strony Dumy Katalonii, zdecydowany był tylko i wyłącznie na ten kierunek.

– Mam wielu idoli, którzy tu występowali, tworzyli jej historię. Jeśli uda mi się zrobić choć połowę tego, co oni, to już to będzie dużo – przyznał na oficjalnej prezentacji. Raphinha podkreślił również, że transfer na Camp Nou to spełnienie jego dziecięcych marzeń.

– To marzenie, które ja i moja rodzina teraz realizujemy. Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby Barca znów była Barcą. Rozmawiałem już kilka razy z Xavim, to był dla mnie wielki zaszczyt. Jestem przekonany, że będziemy w stanie połączyć moje pragnienie bycie klasowym piłkarzem z próbą odniesienia sukcesów przez klubów – dodał.

Raphinha wygłosił również komunikat w kierunku kibiców, dla których może być postacią anonimową. Wszak w Premier League spędził dwa sezony, wcześniej występując w The Championship. – To normalne, że fani mnie nie znają. Jestem zawodnikiem, który zawsze chce wygrywać i dawać z siebie wszystko dla siebie i dla klubu. Każdego dnia staram się ewoluować. Kibice mogą oczekiwać walczącego Raphinhy – zapewnił.

