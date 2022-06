PressFocus Na zdjęciu: Raphinha

FC Barcelona poszukuje na rynku transferowym prawoskrzydłowego. Jej priorytetem pozostaje Raphinha, a sam gracz porozumiał się już z Dumą Katalonii. Problemem jest wysoka kwota odstępnego, której za Brazylijczyka oczekuje Leeds United.

FC Barcelona chciałaby sprowadzić Raphinhę. Doszła już do porozumienia z zawodnikiem odnośnie kontraktu

Leeds United oczekuje za 25-latka aż 70 milionów euro

Skrzydłowy podkreśla, że jego przyszłość leży w rękach klubu i agenta

Raphinha skupia się na grze w reprezentacji

FC Barcelona poszukuje alternatywy dla Ousmane’a Dembele. Francuz zaliczył świetną rundę wiosenną, ale nadal nie doszedł do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. Wszystko wskazuje na to, że Francuz odejdzie jako wolny zawodnik, a klub pozostanie bez nominalnego prawoskrzydłowego.

Duma Katalonii od dłuższego czasu pozostaje niepewna względem Dembele, więc poszukiwała jego następcy. Faworytem dyrektora sportowego jest Raphinha. Blaugrana trzymała kciuki, by Leeds United spadło z Premier League, bo wówczas kwota odstępnego za Brazylijczyka wynosiła zaledwie 25 milionów euro. Pawie ostatecznie utrzymały się w elicie. Oznacza to, że ewentualna transakcja błyskawicznie stała się bardziej kosztowna. Barcelona doszła już do porozumienia ze skrzydłowym odnośnie kontraktu, ale pozycje obu klubów są odległe. Leeds oczekuje 70 milionów euro, na co Duma Katalonii absolutnie nie może sobie pozwolić. Głos w sprawie postanowił zabrać sam zainteresowany.

– Mam kontrakt z Leeds do 2024 roku. Moja przyszłość jest w rękach Deco [agenta gracza – przyp. PP] oraz klubu. Skupiam się na reprezentacji narodowej, nadchodzących meczach i wakacjach. Jeśli do czegoś dojdzie, agent da mi znać – powiedział Raphinha. Obecnie bierze on udział w zgrupowaniu reprezentacji Brazylii w Japonii.

25-latek rozegrał w tym sezonie 35 spotkań w Premier League. Zanotował w nich jedenaście bramek i trzy asysty.

