PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

FC Barcelona już wie, Raphinha zostanie w klubie

FC Barcelona od kilku miesięcy otrzymuje zapytania odnośnie dostępności jednej z gwiazd. Raphinha pozostaje w kręgu zainteresowań kilku klubów Saudi Pro League, które zgłaszają się nawet bezpośrednio do samego piłkarza. W przeszłości sugerowano, że reprezentant Brazylii może opuścić Hiszpanię za prawie 100 milionów euro, lecz przeprowadzkę do innej ligi wstrzymuje sam piłkarz. Choć w bieżącym tygodniu do skrzydłowego ponownie zwrócił się jeden z arabskich klubów, to stanowisko piłkarza pozostało niezmienne.

Jak poinformował Fabrizio Romano priorytetem Raphinhy jest pozostanie w FC Barcelonie. Brazylijczyk nie ma zamiaru opuszczać Blaugrany nawet dla ogromnych pieniędzy, które są w stanie zaoferować tamtejsze drużyny. Dla Dumy Katalonii brak sprzedaży zawodnika to duży cios pod względem finansowym. Kwota ewentualnego transferu 27-latka z pewnością byłaby dużym ułatwieniem w rozwiązaniu obecnych problemów finansowych.

Choć stanowisko piłkarza odnośnie odejścia z Barcelony jest jasne, to część dziennikarzy sugeruje, że Raphinha może skusić się na konkretny kierunek. Graeme Bailey przekazał, że Brazylijczyk rozważy transfer, jeśli wpłynie za niego oferta z Premier League. W Anglii sprowadzeniem zawodnika zainteresowani wcześniej byli Arsenal i Newcastle United.

Raphinha w poprzednim sezonie w Barcelonie rozegrał 37 spotkań, w których zdobył 9 goli i zaliczył 13 asyst. Na Camp Nou występuje od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się do Katalonii z Leeds United za 58 milionów euro.