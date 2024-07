Raphinha zgodzi się na odejście z Barcelony, ale rozważy tylko jeden kierunek

Raphinha chce pozostać w Barcelonie na kolejny sezon, co wielokrotnie powtarzał. Jednak zdaniem dziennikarza Graeme’a Baileya jest otwarty na możliwość powrotu do Premier League, jeśli musiałby opuścić zespół z Katalonii.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha otwarty na możliwość powrotu do Premier League

Raphinha wielokrotnie podkreślał, że chce pozostać w FC Barcelonie, mimo wielu spekulacji o jego możliwym odejściu z klubu, które wciąż nie ustają. Zainteresowanie Brazylijczykiem wykazują między innymi Arsenal, Newcastle United oraz kilka klubów z Arabii Saudyjskiej. Blaugrana, która musi pozbyć się jakiegoś piłkarza za duże pieniądze i fakt, że 27-latek prawdopodobnie nie będzie miał zagwarantowanego miejsca w pierwszym składzie w przyszłym sezonie, sugerują, że jego odejście latem może być realne.

Według dziennikarza Graeme’a Baileya, Raphinha byłby otwarty na powrót do Premier League, gdzie wcześniej błyszczał w barwach Leeds United, zanim dołączył do Barcelony. Lamine Yamal ma niekwestionowaną pozycję na prawym skrzydle Barcy, a klub intensywnie pracuje nad pozyskaniem Nico Williamsa na lewą flankę, co sprawia, że Raphinha najpewniej byłby tylko rezerwowym.

Raphinha zdaje sobie sprawę, że jego czas gry będzie ograniczony w nadchodzącym sezonie, dlatego coraz bardziej otwiera się na możliwość transferu. Newcastle United wyraziło konkretne zainteresowanie 27-letnim Brazylijczykiem, a Arsenal, który chciał go pozyskać już w 2022 roku, również myśli o sprowadzeniu go na Emirates Stadium. Ostatnio także Aston Villa wyraziła chęć nawiązania współpracy z byłym zawodnikiem Leeds United. Wszystko wyjaśni się jednak dopiero po ewentualnym transferze Nico Williamsa do Barcelony.

