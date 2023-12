IMAGO / MIS Na zdjęciu: Edin Terzić oraz Ramy Bensebaini (po prawej)

Manchester United ma problemy na lewej stronie defensywy, przez co Erik ten Hag musi stawiać na tej pozycji na Diogo Dalot

Istnieje prawdopodobieństwo, że na Old Trafford wkrótce wyląduje nowy obrońca, bowiem na oku “Czerwonych Diabłów” znajduje się Ramy Bensebaini

Jeśli reprezentant Algierii trafi do tego zespołu, to na jego debiut trzeba będzie poczekać, ponieważ piłkarz wyjeżdża na Puchar Narodów Afryki

Ramy Bensebaini wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Od początku tego sezonu Manchester United ma ogromny problem z kontuzjami. Szczególnie wśród obrońców. Erik ten Hag w ostatnich tygodniach był zmuszony wystawiać na lewej obronie Diogo Dalota, bowiem Luke Shaw oraz Tyrell Malacia w dalszym ciągu mają kłopoty zdrowotne.

“Czerwone Diabły” chciałyby już zimą wzmocnić kadrę i dlatego rozpoczęły poszukiwania na rynku nowego defensora. Jak podaje portal “onefootball”, na celowniku Manchesteru United znalazł się Ramy Bensebaini. Reprezentant Algierii ma za sobą słabe półrocze w Borussii Dortmund i istnieje prawdopodobieństwo, że wicemistrz Niemiec będzie chciał się z nim pożegnać.

Jednak trudno wyobrazić sobie, że ten transfer awaryjny Manchesteru United dojdzie do skutku. Ramy Bensebaini wkrótce wyruszy z kadrą Algierii na Puchar Narodów Afryki, dlatego przez jakiś czas nie będzie do dyspozycji w klubie. Do tego momentu prawdopodobnie Luke Shaw i Tyrell Malacia wrócą do gry.

Sprawdź także: Absurdalne doniesienia z Anglii. Jemu Barca chce powierzyć numer Messiego