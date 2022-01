fot. PressFocus Na zdjęciu: Aaron Ramsey

Aaron Ramsey w ostatnim czasie jest piątym kołem u wozu w Juventusie. Klub z Turynu miał nadzieję, że Walijczyk tej zimy zmieni barwy klubowe. Tymczasem zawodnik ostatnio konsekwentnie odrzuca kolejne oferty od ekip z Premier League.

Aaron Ramsey ma kontrakt ważny z Juve do końca czerwca 2023

Klub z Turynu ma nadzieję, że uda mu się sprzedać Walijczyka

Zawodnik niechętnie podchodzi do planu ewentualnego rozstania z Juventusem, nie chcąc tracic swojego atrakcyjnego wynagrodzenia

Ramsey odrzucił oferty od trzech klubów z Premier League

Aaron Ramsey budził zainteresowanie takich ekip jak Burnley, Crystal Palace, czy Newcastle United. Aczkolwiek żaden z wymienionych klubów nie przekonał Walijczyka.

Ramsey trafił do Juve w 2019 roku na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej 29-latek bronił barw takich ekip jak: Arsenal, Cardiff, czy Nottingham Forest. Aktualna umowa piłkarza z klubem z Turynu obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi pięć milionów euro.

W kontekście Ramseya ciekawe jest to, że trener Starej Damy w postaci Massimiliano Allegriego dał niedawno do zrozumienia, że zawodnik rozstanie się z klubem. Do transferu z udziałem piłkarza może dojść jeszcze tej zimy lub latem.

Il Bianconero przekonuje natomiast, że Juventus może wykluczyć ze swojej kadry Ramseya. Tym samym piłkarza może dotknąć podobna sytuacja, jaka była udziałem Arkadiusza Milika, gdy ten był w SSC Napoli. Polski napastnik nie znalazł się w kadrze Azzurrich na spotkania w Lidze Mistrzów i Serie A.

Czytaj więcej: Vlahović krok od Juve: w sobotę testy medyczne

Juventus FC Hellas Werona 1.58 4.35 6.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 stycznia 2022 05:52 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin