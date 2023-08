Sergio Ramos wciąż nie znalazł nowego pracodawcy po tym, jak rozstał się z Paris Saint-Germain. Hiszpan jest bliski przenosin do Galatasaray, które mierzy się z Molde w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów.

IMAGO / Dan Weir Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos pozostaje wolnym agentem, odkąd Paris Saint-Germain nie przedłużyło jego umowy

Hiszpan jest bliski przenosin do Galatasaray. Ma otrzymać dwuletni kontrakt

Sporo zależy jednak od tego, czy Turcy zdołają pokonać Molde w ramach walki o Ligę Mistrzów

Ramos bliski przenosin do Turcji, na stole dwuletni kontrakt

Sergio Ramos ma za sobą udany sezon w barwach Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji chcą jednak odmłodzenia kadry, dlatego też nie przedłużyli umowy z weteranem. Od tamtej pory 37-latek pozostaje wolnym agentem.

W kontekście rekordowego reprezentanta Hiszpanii wymieniano wiele kierunków. Wydaje się jednak, że stoper obecnie najbliższy jest przenosinom do Galatasaray. Obie strony są w regularnym kontakcie. Negocjowany jest dwuletni kontrakt. Obrońca oczekuje 15 milionów euro za dwa sezony, podczas gdy Turcy oferują obecnie 10 – łącznie z premiami. Mundo Deportivo przekonuje jednak, że nie jest to różnica mająca zakończyć rozmowy. Wiele zależy od tego, czy Galata zdoła pokonać w dwumeczu Molde i zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dla 37-latka jest to istotne zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym. Po pierwszym spotkaniu Turcy prowadzą 3:2.

Ramos w minionym sezonie rozegrał 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich cztery bramki i asystę.

