Raków rezygnuje z obrońcy. Kluby z Ekstraklasy zainteresowane

Kamil Pestka szykuje się do opuszczenia Rakowa Częstochowa jeszcze tej zimy. Obrońca otrzymał informację, że jego umowa nie zostanie przedłużona - przekazał Tomasz Włodarczyk w programie "Okno Transferowe".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Pestka

Raków przekazał wieści. Obrońca na wylocie

Raków Częstochowa wciąż przebudowuje kadrę przed rundą wiosenną. Sprowadził tej zimy Leonardo Rochę oraz Ibrahima Secka. Rezygnuje także z zawodników, którzy wyraźnie przegrywają rywalizację i nie mają większych szans na regularne występy. Lada moment do GKS-u Katowice przeniesie się Dawid Drachal. Przyszłość poza Rakowem musi planować sobie również Kamil Pestka, który otrzymał brutalne informacje od trenera Marka Papszuna.

Obrońca już wie, że Raków nie zamierza na niego stawiać. Klub nie skorzysta z opcji przedłużenia jego wygasającej umowy o dwa lata. Choć Pestka jest już zdrowy, na obozie przygotowawczym nie zaimponował na tyle, aby uwzględniać go w planach na przyszły sezon. Medaliki są jednocześnie gotowe, aby rozstać się z nim jeszcze przed końcem zimowego okienka.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk przekazał, że Pestka prowadzi wstępne rozmowy z nowymi pracodawcami. Budzi poważne zainteresowanie w Ekstraklasie, gdzie najprawdopodobniej zostanie. Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o konkretach, jeśli chodzi o kierunek potencjalnej przeprowadzki.

Pestka do Rakowa trafił w lipcu 2023 roku. Nie była to dla niego udana przygoda, gdyż na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne, z którymi długo nie mógł sobie poradzić. W tym sezonie zagrał cześć razy – zaczął sezon w wyjściowej jedenastce, a później znów musiał pauzować. Zatrzymanie go w zespole byłoby dla Rakowa niepotrzebnym ryzykiem.