Raków może zarobić krocie. “Pytają Hiszpanie i Włosi”

fot. Imago / Jakub Ziemianin / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Ostatnie udane spotkania Rakowa Częstochowa i wygranie mistrzostwa Polski były niezłym okne wystawowym dla niektórych zawodników

Dziennikarz Piotr Koźmiński w TVP Sport mówił o dużym zainteresowaniu Vladanem Kovaceviciem

Serbski bramkarz przyciągnął uwagę klubów z czołowych lig europejskich

Kovacević kuszony przez kluby z Hiszpanii, Niemiec i Włoch

Raków Częstochowa jest już pewny tego, że jesienią będzie grał co najmniej w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Mistrz Polski wciąż jednak walczy o to, aby awansować do Ligi Mistrzów. Tymczasem nie milkną spekulacje na temat przyszłości bramkarza Medalików.

Zobacz także: Raków cały czas zabiega o napastnika z tureckiego giganta

Dziennikarz Piotr Koźmiński na antenie TVP Sport przekazał ciekawe informacje na temat Vladana Kovacevicia. Golkiper Rakowa jest pewnym punktem drużyny. Świetna postawa 25-latka została jednak dostrzeżona przez skautów zagranicznych klubów.

Źródło podaje, że Kovacević jest na liście życzeń klubów z czołowych lig europejskich. Mowa o takich krajach jak: Hiszpania, Niemcy, czy Włoch. Wiadomo jednak, że Serb tani nie będzie. Zresztą wprost wypowiedział się na ten temat trener Dawid Szwarga po jednym z meczów w ramach III rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Szwarga zamknął usta azerskim dziennikarzom, Polak z błyskotliwą ripostą Dawid Szwarga skradł show na pomeczowej konferencji prasowej Raków Częstochowa jest aktualnie na półmetku walki o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W ramach III rundy eliminacji do elitarnych rozgrywek mistrz Polski zmierzy się z Arisem Limassol. Tymczasem dziennikarze z Azerbejdżanu starali się wyprowadzić opiekuna Medalików z równowagi, ale bezskutecznie. Z sali w trakcie konferencji Czytaj dalej…

– Są europejskie kluby, które rozważają pozyskanie Grabary lub Kovacevicia. Rywalizacja między tymi bramkarza jest dość szeroka – przekonywał Koźmiński przed mikrofonem TVP Sport.

– Rok temu Kopenhaga pytała o Kovacevicia, ale chyba nie zrobiła dobrego rozeznania, jeśli chodzi o cenę. Myśleli, że mogą go kupić za milion, góra dwa miliony euro. To było niemożliwe – dodał dziennikarz.

– Kovacevicia pytają Hiszpanie i Włosi. To są realne kierunki. Słyszałem też o czymś z Bundesligi. Jednak nie wiem, czy Vladan zdecydowałby się odejść, gdyby Rakowowi udało się sprawić niespodziankę i awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów – mówił Koźmiński.

Kovacević trafił do Rakowa latem 2021 roku. Wcześniej bronił barw FK Sarajewo.