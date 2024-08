Sebo47/Alamy Na zdjęciu: Ante Crnac

Ante Crnac oficjalnie odchodzi z Rakowa Częstochowa

Ante Crnac został nowym graczem Norwich City. Napastnik Rakowa Częstochowa przeniesie się na Wyspy Brytyjskie po sezonie spędzonym w Rakowie Częstochowa. Odejście napastnika rodem z Chorwacji jest już pewne, bowiem klub spod Jasnej Góry oficjalnie potwierdził ten fakt, o którym mówiło się intensywnie od kilku dni.

Niezwykle utalentowany napastnik z Chorwacji łącznie w barwach Rakowa Częstochowa zanotował 40 występów, zdobywając 9 bramek i dokładając 6 asyst. Przenosiny za około 11 milionów euro do Championship są prawdziwą sensacją, bowiem jest to najdroższy transfer w historii naszej ligi. Do tej pory rekord ten należał do Jakuba Modera, kiedy ten odchodził z Lecha Poznań do Brighton.

Kwota ta może być o tyle szokująca, że jak do tej pory trudno powiedzieć, że Crnac był jakąś wielką gwiazdą całej ligi. Owszem, 20-letni napastnik wyróżniał się umiejętnościami w polu karnym rywala, ale z pewnością nie był najlepszym graczem minionego sezonu. Stąd też jego sprzedaż za taką kwotę należy uznać za prawdziwy majstersztyk.

Czytaj więcej: Raków sfinalizuje duży transfer? Chodzi o napastnika z The Championship