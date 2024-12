Raków złożył ofertę za Brazylijczyka. W grze wypożyczenie z opcją

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michel Augusto

Reprezentant Brazylii trafi do Rakowa Częstochowa?

Raków Częstochowa w ostatnich latach słynie z tego, że w klubie pojawia się spora liczba zawodników z obcych krajów. Właściwie można powiedzieć, że Medaliki oparte są w większości o takich zawodników. Niemniej bardzo często są to gracze jakościowi, którzy potem znajdują kluby w mocniejszych ligach niż PKO Ekstraklasa.

WIDEO: Raków Częstochowa – podsumowanie rundy

Być może kolejnym takim graczem będzie Michel Augusto z Palmeiras, bowiem to właśnie za niego Raków Częstochowa złożył ofertę, o czym poinformował brazylijski portal “Nosso Palestra”. Chodzi o roczne wypożyczenie z opcją wkupu tego 21-letniego środkowego obrońcy. Jak przekazał serwis, poza zespołem spod Jasnej Góry, ofertę złożyła także drużyna Talleres z Argentyny.

Michel Augusto na swoim koncie ma pięć występów dla pierwszego zespołu Palmeiras, gdzie zanotował jedną asystę oraz 19 gier dla zespołu do lat 20, gdzie z kolei raz trafił do siatki. Co jednak istotne, jest on przede wszystkim młodzieżowym reprezentantem Brazylii i to w kategorii do lat 23. W tej kadrze wystąpił dwa razy, a trzykrotnie w zespole do lat 20. Serwis “Transfermarkt” wycenia gracza z rocznika 2003 na milion euro.

