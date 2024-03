IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Rafael Leao

Transfery: Leao łączony z Chelsea i PSG. “To moja przyszłość”

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Rafael Leao? Umowa na linii Portugalczyk – Milan wygasa dopiero 30 czerwca 2028, co sugeruje, że temat zmiany klubu pozostaje zamknięty. Jednak napastnikiem interesują się kluby spoza Serie A. W gronie potencjalnych pracodawców 24-latka wymienia się przede wszystkim Chelsea i PSG. Anglicy mogą wykorzystać to, że Leao w swojej karierze chce zagrać w Premier League.

Co na to sam piłkarz? Wychowanek Sportingu w rozmowie z Corriere della Sera wypowiedział się na temat swojej sytuacji:

– Moją przyszłością jest Milan. Nadal mam czteroletni kontrakt. Milan pomógł mi, gdy byłem w bardzo trudnej sytuacji, byli blisko mnie. Nie zapominam, jestem lojalny. Przyjechałem tu jako chłopiec. Dorastałem tutaj jako mężczyzna i piłkarz. Chcę znowu wygrywać, moja głowa jest tutaj. Aby się rozwijać, muszę wygrywać ważne trofea, takie jak Liga Mistrzów czy Liga Europy. Kiedy jesteś w Milanie, musisz to zrobić. To nie jest wybór, to obowiązek. W końcu chcesz zapisać się w historii. Liga Europy? Jest wiele silnych drużyn, ale mamy w głowach jasny pomysł: dotrzeć do finału i wygrać.

Milan w 1/8 finału LE zmierzy się ze Slavią Praga. Rossoneri są zdecydowanymi faworytami tej rywalizacji. Z kolei Leao w poprzedniej rundzie strzelił dwa gole w dwumeczu z Rennes.