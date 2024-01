Radosław Majewski ma oferty z dwóch klubów

Są szanse na to, że Radosław Majewski wróci jeszcze do piłki na profesjonalnym poziomie. Jak donoszą Meczyki.pl, dawny reprezentant Polski ma oferty z dwóch klubów.

IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Radosław Majewski

Radosław Majewski pozostaje bez klubu od czasu zakończenia współpracy z Wieczystą

Obecnie 37-latek ma oferty z dwóch klubów

Możliwe jednak, że polski pomocnik zdecyduje się na inną ścieżkę rozwoju

Futbol, a może MMA?

Radosław Majewski pozostaje bez pracodawcy od lipca 2023 roku, kiedy wygasł jego kontrakt z Wieczystą Kraków. 37-latek trenuje od tamtego czasu indywidualnie. W znalezieniu nowego zespołu nie pomagał mu fakt, że zmagał się z problemami zdrowotnymi.

Są jednak szanse na to, że Radosław Majewski ostatecznie wróci do gry na profesjonalnym poziomie. Według informacji przekazanych przez Samuela Szczygielskiego z Meczyki.pl, Polak ma propozycje z KTS-u Weszło oraz Znicza Pruszków. Futbol to jednak nie wszystko. Majewskiemu oferują też karierę w MMA.

Warto napomnieć, że 37-letni pomocnik zaczynał swoją przygodę z piłką właśnie z Pruszkowie. Najlepsze lata swojej kariery spędził w Nottingham Forest, Polonii Warszawa i Lechu Poznań. Majewski zaliczył też epizod w Australii w Western Sydney Wanderers.

Czytaj także: Wieczysta miała ambitny plan. Kusiła cenionego obrońcę