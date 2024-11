Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Joao Peglow

Radomiak całkiem nieźle promuje zagranicznych piłkarzy. Wszystko wskazuje na to, że pod młotek właśnie idzie kolejny Brazylijczyk

Odejście Joao Peglowa do DC United zapewni polskiemu klubowi niezły zastrzyk gotówki. Goal.pl dowiedział się jaka jest wysokość tej transakcji

Wieści o tym, że trenerem ma zostać Piotr Stokowiec okazały się nieprawdziwe, ale roszada trenerska wciąż jest w klubie możliwa

Szybka akcja Radomiaka, niecały rok pobytu Peglowa

Joao Peglow trafił do Radomiaka w marcu tego roku z brazylijskiego Internacionalu (klub ma procent od kolejnego transferu) i szybko udowodnił, że to był dobry ruch ze strony polskiego klubu. Jak się okazuje jednak, długo Peglow w Ekstraklasie miejsca nie zagrzeje. Już wcześniej pojawiały się informacje (Przeglad Sportowy), że skrzydłowy może trafić do D.C United i okazuje się, że tak właśnie będzie.

Do Goal.pl dotarły właśnie wieści, że strony osiągnęły porozumienie i 22-letni Peglow zimą przeniesie się do MLS. Kwota transferu – jak wynika z naszych ustaleń – to około 700 tysięcy dolarów. W tym sezonie Ekstraklasy Brazylijczyk zagrał w 15 meczach, zdobył jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. Nie każdy pewnie wie, ale Peglow jest też… mistrzem świata do lat 17, który wywalczył w 2019 roku.

Z Cypru ma wrócić Edi Semedo

Na tym jednak nie koniec ruchów co do Radomiaka. Do klubu ma wrócić Edi Semedo, niedawno sprzedany na Cypr. A dokładniej sprzedany w styczniu. W grę wchodzi wypożyczenie tego gracza do klubu (informował o tym Szymon Janczyk), z którego Portugalczyk przeniósł się na Wyspę Afrodyty. Niektóre źródła mówią nam nawet, że ta sprawa jest już dogadana.