Puszcza zaprezentowała następcę Komara

Puszcza Niepołomice po aferze z udziałem Kewina Komara musiała znaleźć sobie nowego golkipera. Zawodnik wypadł z gry z powodów zdrowotnych. Jego miejsce ma zająć Oliwier Zych, który trafił do beniaminka PKO Ekstraklasy na wypożyczenie.

fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Oliwier Zych

Nowym bramkarzem Puszczy Niepołomice został młodzieżowiec

Zych trafił do Puszczy Niepołomice

Puszcza Niepołomice na dzisiaj jest najlepszym beniaminkiem w PKO Ekstraklasy. Podopieczni Tomasza Tułacza mają na swoim koncie siedem punktów, co jest efektem dwóch zwycięstw i jednego remisu. Tymczasem światło dzienne ujrzała wiadomość, że ekipa z Niepołomic pozyskała nowego bramkarza.

“19-letni bramkarz Oliwier Zych dołącza do Puszczy Niepołomice! Zawodnik trafia do naszego zespołu na zasadzie transferu czasowego obowiązującego do 30 czerwca 2024 roku z opcją skrócenia” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez biuro prasowej Żubrów.

ᴛᴏ, ᴏ ᴄᴢʏᴍ ᴍᴏ́ᴡɪᴌᴏ sɪᴇ̨ ᴏᴅ ᴋɪʟᴋᴜ ᴅɴɪ sᴛᴀᴌᴏ sɪᴇ̨ ғᴀᴋᴛᴇᴍ! 𝗢𝗹𝗶𝘄𝗶𝗲𝗿 𝗭𝘆𝗰𝗵 dołącza do drużyny Puszczy Niepołomice ✍️



ᴄᴢʏᴛᴀᴊ 👉 https://t.co/gvCASdkzNf pic.twitter.com/5lSTJ9jpm8 — MKS Puszcza Niepołomice (@PuszczaMKS) September 4, 2023

Zych to golkiper urodzony w Gdańsku, który ostatnio było w młodzieżowej drużynie Aston Villi. Wcześniej był w akademii piłkarskiej Zagłębia Lubin, czy Arki Gdynia. W tej kampanii w Premier Legue 2 wystąpił w dwóch spotkaniach, tracąc w nich siedem goli.

