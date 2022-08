PressFocus Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl Tymoteusz Puchacz jest bliski powrotu do Lecha Poznań. Reprezentant Polski ma zostać wypożyczony z Unionu Berlin do drużyny mistrza Polski, aby mógł przygotować do mistrzostw świata.

Szykuję się zatem jeden z ciekawszych powrotów do polskiej ligi w ostatnich latach. Tomasz Włodarczyk twierdzi, ze jeśli Puchacz nie otrzyma ciekawszej oferty w ostatnich godzinach okienka transferowego, wróci do Lecha Poznań.

Sytuacja polskiego obrońcy w niemieckiej drużynie jest fatalna. Puchacz nie wystąpił dotychczas w żadnym meczu Bundesligi, a spotkania niemieckiej ligi ogląda z wysokości trybun. Były gracz Lecha jest pomijany przez trenera Unionu Berlin, pomimo, iż okres przygotowawczy mógł sugerować co innego. Polakowi nie pomogło też wypożyczenie do Trabzonsporu.

Niewątpliwie brak występów w Unionie poskutkowałby brakiem powołania na tegoroczny mundial, a takiej sytuacji chce uniknąć Puchacz. Polski gracz był łączony z transferem do włoskiej Monzy podczas letniego okienka transferowego, ale wygląda na to, że temat upadł.

Wypożyczenie Puchacza do Lecha wydaje się korzystne dla wszystkich stron. Kolejorz zyskałby solidne wzmocnienie, Puchacz miałby szansę wyjazdu na mistrzostwa świata, a Union pozbył się piłkarza, który i tak nie łapie się do składu.

Jak dodaje Włodarczyk, powrót Puchacza do Lecha Poznań może zostać sfinalizowany w każdej chwili.

