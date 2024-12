PSG znalazło idealnego następcę Mbappe. To gwiazda Premier League

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Mohamed Salah idealnym kandydatem do zastąpienia Mbappe w PSG

Paris Saint-Germain kilka miesięcy temu straciło największą gwiazdę, jaką był Kylian Mbappe. Francuz nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z klubem. Zamiast tego wybrał grę w lidze hiszpańskiej, gdzie podpisał wieloletni kontrakt z Realem Madryt.

Rozstanie z Francuzem nie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Na domiar złego podczas letniego okna transferowego paryżanie nie pozyskali w zamian innego topowego gracza. Tym razem włodarze klubu ze Parc des Princes chcą naprawić ten błąd i dać kibicom nowego ulubieńca. W kontekście dołączenia do Paris Saint-Germain wymienia się jedną z największych gwiazd Premier League.

Według portalu Fichajes mistrz Francji wytypował następcę Kyliana Mbappe. Ma nim zostać Mohamed Salah, czyli obecny piłkarz Liverpoolu. W przeprowadzeniu transakcji ma pomóc fakt, że Egipcjanin ma ważny kontrakt tylko do czerwca przyszłego roku. Co więcej, ostatnie wypowiedzi 32-latka sugerują, że jego pobyt w The Reds zbliża się wielkimi krokami do końca.

Rywalem paryskiego klubu w walce o pozyskanie Salaha są drużyny z Arabii Saudyjskiej. Jednak jak sugeruje źródło PSG aktualnie jest krok przed innymi, bowiem rozmowy z otoczeniem zawodnika trwają już od jakiegoś czasu. Doświadczonego piłkarza do przyjęcia oferty z Francji ma przekonać nie tylko status gwiazdy, ale również gra o najważniejsze trofea.