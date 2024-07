PSG złożyło oficjalną ofertę za gwiazdę Napoli

Victor Osimhen to główny cel PSG na okno transferowe. Nigeryjczyk miałby we francuskiej ekipie zastąpić Kyliana Mabppe. Dziennikarz Santi Aouna przekazał nowe wieści w sprawie.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG zaoferowało 80 milionów euro za Victora Osimhena

Victor Osimhen to zawodnik SSC Napoli, który jest wyceniany na 100 milionów euro. 25-latek ma umowę ważna z włoskim klubem do 2026 roku. Piłkarz dołączył do Napoli we wrześniu 2020 roku. Z kolei kontrakt przedłużył w grudniu minionego roku.

Dziennikarz Santi Aouna przekazał natomiast, że PSG złożyło pierwszą oficjalną oferte Osimhena. Zaoferowało przedstawicielom Serie A mniej więcej 80 milionów euro. W każdym razie klub z Neapolu błyskawicznie odrzucił tę propozycję. Napoli dało jasno do zrozumienia, że nie sprzeda swojego kluczowego zawodnika za mniej niż 110 milionów euro.

Od momentu, gdy Osimhen trafił do neapolitańskiej ekipy, to udowodnił niejednokrotnie, że odgrywa kluczową rolę w ofensywie Napoli. Mocnymi stronami piłkarza są przede wszystkim gra w powietrzu i instynkt do zdobywania bramek.

Na dzisiaj ekipa z Paryża stoi przed wyzwaniem, aby spełnić oczekiwania finansowe władz Partenopei. Jednocześnie klub z Neapolu musi poprawić swoją dotychczasową ofertę o co najmniej 30 milionów euro. Czy po stracie Kyliana Mbappe na rzecz Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu jest to możliwe? Czas pokaże. Jeśli jednak uda się dopiąć tego typu transakcję, to na pewno Osimhen będzie jedna z gwiazd w Ligue 1. Tym bardziej że zna już te rozgrywki, bo w przeszłości grał w Lille.

