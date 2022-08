Pressfocus Na zdjęciu: Renato Sanches

Renato Sanches oficjalnie opuścił Lille. O Portugalczyka długo walczył Milan, ale zawodnik finalnie dołączył do PSG.

Do PSG tego lata dołączyli już: Vitinha, Hugo Ekitike oraz Nordi Mukiele

Najnowszy nabytek to Renato Sanches

Paryżanie za Portugalczyka zapłacili kilkanaście milionów euro

Powiększyła się portugalska grupa w PSG

Renato Sanches kilka lat temu nazywany był jednym z najzdolniejszych piłkarzy na świecie. Od tego momentu Portugalczyk nie sprawdził się w Bayernie, był na wypożyczeniu w Swansea City oraz wygrał mistrzostwo Francji z Lille, które reprezentował przez minione trzy lata. Mistrz Europy z 2016 roku na rok przed wygaśnięciem kontraktu zmienił klub. O 24-latka przez wiele miesięcy walczył Milan, który miał spore szanse na zatrudnienie Sanchesa. Piłkarz finalnie wybrał PSG. Dlaczego podjął taką decyzję?

– Jestem bardzo zadowolony, że przyszedłem do Paryża. Ostatnie dni były ważne dla mnie i dla mojej rodziny. Jestem pewien, że dołączając do tego klubu dokonałem właściwego wyboru. Wybrałem Paris Saint-Germain, ponieważ uważam, że to dla mnie najlepszy projekt – powiedział Sanches, który z nowym pracodawcą związał się umową do 30 czerwca 2025 roku.

– Znam doskonale Christophe’a Galtiera. Jest świetnym trenerem, który sprawił, że znakomicie się rozwinąłem odkąd trafiłem do Ligue 1. Udało nam się nawet zdobyć tytuł. Wykonaliśmy razem dobrą robotę i cieszę się, że mogę ponownie z nim pracować oraz jego sztabem – dodał portugalski pomocnik. Barwy PSG reprezentuje już trzech jego rodaków (Nuno Mendes, Danilo Pereira oraz Vitinha).

