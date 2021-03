Jak donosi Le10Sport, Paul Pogba wrócił na listę życzeń Paris-Saint Germain. Dla Leonardo pomocnik Manchesteru United ma być priorytetowym transferem.

PSG i Pogba – czy nadchodzi koniec sagi?

Paris-Saint Germain marzy o podpisaniu francuskiego pomocnika już od wielu lat. W ostatnim, letnim oknie transferowym, paryżanie zintensyfikowali swoje próby przeprowadzenia transferu. Wówczas jednak mistrz świata zdecydował się na pozostanie w Premier League. Wszystko zmieniło się w grudniu, gdy agent piłkarza, Mino Raiola, przyznał, że przygoda jego klienta z angielskim zespołem dobiega końca. Później zarówno gracz, jak i Ole Gunnar Solskjaer dementowali te słowa, ale ziarno zostało już zasiane. Biorąc pod uwagę niepewną przyszłość Pogby w Manchesterze, do ofensywy chce przejść Paris-Saint Germain.

W sobotę portal Foot Mercato ujawnił, że dyrektor sportowy mistrzów Francji, Leonardo, skontaktował się z Mino Raiolą. Celem rozmowy było omówienie ewentualnego odejścia Paula Pogby z Old Trafford. Ten sam portal przekonuje, że dla Leonardo priorytetem na nadchodzące okno transferowe jest wzmocnienie pozycji pomocnika i prawego obrońcy. Dla dyrektora sportowego Paul Pogba jest idealnym kandydatem, bo Brazylijczyk uważa, że drugiej linii PSG brakuje nieco centymetrów. Zawodnik Czerwonych Diabłów mierzy 1,91 metra, ale poza siłą fizyczną dodałby do tej formacji jeszcze więcej fajerwerków technicznych. Nie bez znaczenia jest również narodowość zawodnika. PSG ma ambicje, by ściągać do siebie najlepszych Francuzów, a ponadto nie zajmowałby on miejsc w kadrze dla zawodników spoza Unii Europejskiej.

To nie jest udany sezon Pogby

Pomocnik pozostaje kontuzjowany od 6 lutego i spotkania Manchesteru United z Evertonem (3:3). Miał kilka tygodni, w których prezentował spektakularną formę i świetnie uzupełniał się z Bruno Fernandesem. Trwało to jednak krótko, a później Francuz odniósł wspomnianą kontuzję. Na przestrzeni całego sezonu wystąpił w 28 spotkaniach na wszystkich frontach, w których zanotował cztery gole i trzy asysty.